Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник пропустив матч із румунами через травму.

Збірна України в обід учорашнього дня прибула до Дюсельдорфа, де сьогодні, 21 червня, проведе свій другий матч на Євро-2024 проти Словаччини.

Захисник Віталій Миколенко вперше після отриманої травми у матчі проти Молдови напередодні Євро-2024 тренувався у загальній групі.

За традиційним передігровим тренуванням команди Сергія Реброва стежили близько 30 захисників Азовсталі, які перебували в російському полоні і зараз проходять реабілітацію.

Ветерани звернули увагу на те, що ще близько 1 500 захисників Азовсталі перебувають у російському полоні, а загальна кількість українських в'язнів путінського режиму — на кілька тисяч більше.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.