Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команди визначились із формами на матч Євро-2024.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 збірна України у Дюссельдорфі зіграє проти національної команди Словаччини.

У матчі проти команди Франческо Кальцони підопічні Сергія Реброва використовуватимуть жовтий комплект форми, тоді як воротар виступить у зеленому джерсі.

Збірна Словаччини зіграє у синьому комплекті форми, а воротар у чорному светрі.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше стала відома заявка збірної України на матч проти Словаччини.