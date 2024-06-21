Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У заявці усі 26 дозволених гравців.

Сьогодні, 21 червня, збірна України продовжить свої виступи на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині поєдинком проти Словаччини.

Традиційно в день гри тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Сергієм Ребровим опублікував заявку на майбутній матч.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Словаччини

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 14. Георгій Судаков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко.

Нападники: 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 15. Віктор Циганков, 20. Олександр Зубков, 25. Владислав Ванат.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.