Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", наводять слова Миколи Шапаренка за підсумками вольової перемоги над Словаччиною в другому матчі Євро-2024.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 збірна України у вольовому стилі зуміла здолати збірну Словаччини з рахунком 2:1.

Словаччина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.06.2024

Центральний півзахисник "синьо-жовтих" Микола Шапаренко прокоментував результат поєдинку на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі, передає портал Суспільне Спорт. Протягом зустрічі найкращий гравець матчу подолав дистанцію у понад 12 км.

"А як вигравати ігри, стоячи? Не думаю. Мені байдуже, скільки я пробіг, найважливіше — є результат. Це все заради своєї країни, заради команди. Я буду намагатися так кожну гру бігати.

Ми отримали заслужену критику за останню гру (поразка від Румунії, 3:0). Сприйняли її, розібрали помилки та намагалися виконувати те, про що домовлялися перед грою. Грати на результат, із самовіддачею.

Асист на Яремчука? Під час гри все дуже швидко відбувається, не встигаєш хвилюватися, заб'є він чи ні. Побачив, що Роман виконав гарний рух — дуже пощастило, що передача пройшла, голкіпер не вийшов, а Яремчук забив переможний м'яч.

Матч проти Бельгії? Давайте поки ще насолодимося перемогою, а потім вже будемо розбирати їхню гру. Тренер розповість, як треба грати", — зазначив 25-річний гравець.

Нагадаємо, у 3 турі українській національній команді протистоятиме збірна Бельгії. Матч відбудеться в середу, 26 червня.