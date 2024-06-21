Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центрбек збірної Словаччини висловився про

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1 завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Основний центральний захисник збірної Словаччини Деніс Вавро поділився враженнями від незадовільного підсумкового результату на тлі непоганого старту від своєї команди.

"Ми дуже добре розпочали. Забили гол, у нас були моменти. Потім ми трохи зупинилися, а Україна почала частіше атакувати, забила два голи. Ми припускалися помилок. Нам потрібно ще повернутися до цієї гри, у нас є попереду матч [проти Румунії].

Не знаю, що сталося. Ми "відкрили" поле для України. Вони мали дуже багато успішних моментів один в один. І навіть у штрафному в них були моменти. Нам потрібно передивитися цей матч на відео та попрацювати, щоб такого не було надалі.

Звісно, віримо у вихід до плей-оф. Ми показали свої хороші якості проти Бельгії, сильної команди. Все залежить від нас, нам потрібно просто перемогти Румунію. Якщо ми переможемо, то кваліфікуємося; не виграємо — побачимо, що відбудеться у матчі Бельгія — Румунія", — цитує слова Вавро Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Словаччина — Україна ви можете на Football.ua.