Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляють стартові склади команд на поєдинок 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E, в якому зустрінуться Бельгія та Україна.

Україна та Бельгія зіграють у Штутгарті в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в квартеті E.

Сергій Ребров, після перемоги над Словаччиною (2:1), використав із перших хвилин Сватка в трійці центральних захисників, тоді як Миколенко зіграє ліворуч в обороні, а Яремчук долучиться до пари нападників.

Доменіко Тедеско, на тлі перемоги над Румунією (2:0), залучив до стартового складу Троссара ліворуч в атаці.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Яремчук, Довбик.

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Циганков, Зінченко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайліченко.

Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фас, Теат, Кастань — де Брюйне, Онана, Тілеманс — Доку, Лукаку, Троссар.

Запасні: Камінські, Селс, Дебаст, Карраско, Вранкс, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.

Гра Україна — Бельгія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.