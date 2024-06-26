Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 26 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках четвертого ігрового дня третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними України та Бельгії — представниками квартету Е.

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ГРУПА E 1 Румунія 2 1 0 1 3 2 1 3 2 Бельгія 2 1 0 1 2 1 1 3 3 Словаччина 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Україна 2 1 0 1 2 4 -2 3



[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ, 19:00. ШТУТГАРТ АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЇ НА MEGOGO ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КАНАЛАХ СУСПІЛЬНОГО

Після дебютного під керівництвом Сергія Реброва матчу на Євро проти збірної Румунії, збірна України доволі справедливо опинилася під шквалом критики з усіх боків. Якщо поразку з рахунком 3:0 бодай теоретично хтось і міг сприйняти спокійніше, але конкретно своєю грою в тому поєдинку "синьо-жовті" ніяких приводів для цього не дали. У першому турі групового етапу чемпіонату Європи в Німеччині, мабуть, саме українці були найбільшим розчаруванням.

Наступний матч у квартеті Е ознаменувався вже доволі звичним для збірної України методом "створюємо для себе проблеми, щоб героїчно їх долати" — пригадайте хоча б два поєдинки плей-оф відбору. У другому турі групового етапу Євро-2024 Словаччина забила Україні першою, ще й у першому таймі, але команда Реброва продемонструвала характер, вирвавши важливі 3 очки завдяки голу та асисту Миколи Шапаренка, якого в УЄФА визнали найкращим гравцем тієї зустрічі (2:1).

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Для збірної Бельгії перший тур був не настільки провальним, як для українців, але все одно невдалим. Поразку колективу Доменіко Тедеско від збірної Словаччини, хоч і мінімальну (1:0), навряд чи хтось міг передбачити. Супроводжувалась ця невдача двома скасованими голами Ромелу Лукаку, до якого ми ще повернемося пізніше. Головна відмінність матчів України та Бельгії в першому турі полягала в тому, що "синьо-жовті", на жаль, на свою долю заслужили, тоді як "Червоні Дияволи" мали б здобути бодай нічийний результат.

У другому турі команда Тедеско реабілітувалася за поразку від словаків, хоч і не була настільки переконливою, наскільки їй самій того хотілося б. Перемога над збірною Румунії з рахунком 2:0 з іще одним скасованим голом Ромелу Лукаку вивела бельгійців на друге місце групи Е, посіявши справжній хаос у головах уболівальників усіх представників квартету, які намагалися з'ясувати, що кому потрібно для виходу до плей-оф Євро-2024.

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Цікаво, що ці національні команди зустрінуться вперше в своїй історії. Збірна Бельгії буде для збірної України 53-м із нинішніх опонентом, який нині є членом УЄФА. Після цього "синьо-жовтим" залишиться тільки десь перетнутися зі збірної Гібралтару і "чеклист" європейських суперників буде закрито.

Шанси на вихід із групи до наступного раунду збірної України суперкомп'ютер аналітично-статистичного порталу Opta оцінив у 60.8%. При цьому, саме третє, а не нинішнє четверте місце є найімовірнішим для команди Реброва — 39.12% проти 35.14%.

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Сьогодні треба сподіватися на те, що умовному Лукаку за законом підлості не почне щастити саме зараз. Ребров напередодні заявив, що Україна повинна ретельно поставитися до його відкривань, адже Ромелу в кожній грі має багато моментів. На папері, "синьо-жовті" є аутсайдерами, хоча тут треба згадати, що так само аутсайдерами в матчі проти українців були румуни. Що сталося далі — вже історія, тож побачимо, чи під силу нинішній збірній України повторення того успіху команди Едварда Йорденеску в першому турі.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Бельгія — це дуже сильний суперник, перед стартом нашої групи всі розуміли, що бельгійці — фаворити. Але на цьому турнірі все можливо, можна пригадати їхній матч зі Словаччиною. Звичайно, це дуже сильна команда. Ми повинні поважати опонентів, але й думати про свою гру. Дуже важливо для нас зберігати концентрацію. Ми повинні перемогти завтра.".

Доменіко Тедеско, головний тренер збірної Бельгії: "Контратаки — їхня природна сила через швидкість гравців атакувальної ланки, таких як Судаков, Мудрик і Довбик. Вони люблять володіти м'ячем, контролювати його. Вони довго роблять це і добре грають позиційно. З ними було нелегко навіть Англії, Італії та Німеччині. Вони можуть змагатися на високому рівні з будь-яким суперником".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

УКРАЇНА: Трубін (Бенфіка) — Тимчик (Динамо), Забарний (Борнмут), Матвієнко (Шахтар), Миколенко (Евертон) — Зінченко (Арсенал), Бражко (Динамо), Шапаренко (Динамо) — Циганков (Жирона), Яремчук (Валенсія / Брюгге), Судаков (Шахтар)

Заявка збірної України:

БЕЛЬГІЯ: Кастельс (Вольфсбург / Аль-Кадсія) — Кастань (Фулгем), Фас (Лестер Сіті), Вертонген (Андерлехт), Теат (Ренн) — Тілеманс (Астон Вілла), Онана (Евертон), Де Брюйне (Манчестер Сіті) — Доку (Манчестер Сіті), Лукаку (Рома / Челсі), Бакайоко (ПСВ)

Заявка збірної Бельгії:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічалися.

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Україна:

Бельгія:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

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