Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Андрій Ярмоленко відповів на кілька цікавих запитань.

Капітан та вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував нинішнє покоління національної команди, про близькість до рекорду Андрія Шевченка по голам у футболці "синьо-жовтих", а також про можливий трансфер Миколи Шапаренка з київського Динамо.

"Багато поколінь пройшло за збірну за той час поки я грав, дуже багато класних футболістів. Когось виокремлювати не хочу. Не дай бог когось забуду чи хтось образиться. Скажу, що на мою думку, сьогоднішнє покоління є, напевно, найкращим і найперспективнішим, тому що багато футболістів грає в Європі в найкращих лігах світу, але звичайно за команду говорять її результати, тому побачимо що буде після цього Євро.

Рекорд Шевченка? Якщо чесно, мені вже так набридли люди, журналісти, які це питають. Для мене важливо інше. Ось кажете, що для мене це четверте Євро. Мені приємно перебувати на цьому Євро. Приємно, що граю, віддаю всі сили за свою країну – ось це для мене класно. Ну, рекорди. Добре, поб’ю я, наприклад, рекорд, ну, попишете один день "Ярмоленко побив рекорд".

Ярмоленко і так вже залишиться в історії, правильно? Історія – вона є, нікуди не подінеться. Є футболісти, які зіграли 100 матчів, 10 матчів – це вже історія. Вони грали в національній команді. Для мене це найголовніше – бути частиною національної збірної. Це так, для мене важливо. Голи – це таке. Сьогодні можеш забити, завтра – ні. Вийде побити цей рекорд – класно. Не вийде – нічого страшного, значить, Андрій Миколайович заслуговує бути першим.

За Миколу Шапаренко дуже радий, бо в нього був складний період в кар’єрі. Серйозна травма, нарешті, можна сказати, остаточно повернув всі кондиції, які були до цього. Тож за нього дуже радий. Всі гравці знають, що він класний футболіст. Просто інколи класним футболістам заважають показувати найвищий рівень саме травми. Найголовніше, щоб ці травми його не турбували. А в його здібностях, таланті сумнівів ніяких немає.

Люди в топ-клубах, топ-лігах слідкують за футболістами не за одним матчем, а протягом довгого періоду часу. Тому впевнений, що в хороших клубах знають сильні якості Миколи. Думаю, всі команди знають за нього. Впевнений, прийде час, буде хороша пропозиція для Динамо – і ніяких проблем з його переїздом в сильніший чемпіонат не буде. Тим більше, що на сьогодні, вважаю, він готовий.

Сидорчук має всі якості, щоб бути тренером? У Сергія є ці задатки, це 100%. Бо знаю, як він слідкує за футболом, хто що говорить, хто що пише, як тактично грає, які схеми певний тренер використовує. Тобто він всім цим цікавиться, тому, звісно, задатки є. Але, думаю, кожен має розуміти, що футболіст – це одне, кар’єра тренера – це інше. Потрібно вміти доносити футболістам свої ідеї, думки. Це зовсім інше.

Не виключаю, що можу стати тренером. Мені також це цікаво. Побачимо, що буде в майбутньому. Щоб стати тренером – потрібно вчитися. Одних знань чи якогось багажу свого досвіду, вважаю, недостатньо. А футбол зараз прогресує кожного року, щось змінюється. Звісно, треба щороку вчитися й прогресувати як тренер", — сказав Ярмоленко в ефірі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, вже сьогодні Україна проведе вирішальний матч на Євро-2024 проти Бельгії. Гра розпочнеться о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.