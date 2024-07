Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє матеріал стосовно головної інформації, яку потрібно знати перед фіналом чемпіонату Європи.

Після 28 днів та понад 80 годин футболу 24 команди були відфільтровані до двох. Залишилось зіграти лише одну гру.

Іспанія та Англія готуються до битви на Олімпіаштадіоні в Берліні, зустрівшись уперше з 2018 року, щоб боротися за титул чемпіона Європи — і є кілька захоплюючих історій, які варто обговорити.

Ніхто не може шкодувати, що Іспанія вийшла у фінал.

Після півфінальної перемоги над Францією з рахунком 2:1 команда Луїса де ла Фуенте стала першою, хто виграв шість матчів за ходом одного чемпіонату Європи. Їм потрібен був додатковий час проти Німеччини, але в іншому випадку вони виграли в кожного суперника за 90 хвилин з авторитетом "un viejo" (старого чоловіка), який відігнав муху від своїх тапас.

Із дев'ятьма різними авторами голів, атакувальна загроза Іспанії йшла з усіх куточків поля, але зрозуміло, де вони становлять найбільшу небезпеку.

Вільямс і Ямал запалили цей турнір на обох флангах, їх цілеспрямований біг і невпинний дриблінг тягнули Іспанію вперед. Цей динамічний дует відповідальний за 46 відсотків загальних спроб "фурії рохи" на турнірі.

Дивовижний Ямал став наймолодшим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи (16 років 362 дні) після свого неймовірного півфінального голу у ворота Франції.

Це був удар про який не можна сказати, що хтось міг його не очікувати. Схильність Ламіна зміщуватись усередину під свою сильнішу ліву ногу та закручувати удар під дальню штангу стала схожою на Арьєна Роббена — ви знаєте, що він збирається зробити, але зупинити це — зовсім інше завдання.

This was UNREAL from 16-year-old Lamine Yamal 😱😱



Spain fans are going to remember this one forever ⬇️🇪🇸 pic.twitter.com/BN52vdSrhL — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 9, 2024

І ось він робить це кілька разів для Іспанії, будучи ще підлітком..

2023: Lamine Yamal finishes top scorer at #U17EURO with four goals.



2024: Lamine Yamal scores a worldie in the #EURO2024 semi-final.



What a talent 👏🇪🇸 pic.twitter.com/IRJignOqCA — UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 9, 2024

Окрім його удару, творча загроза Ямала виділяється найбільше. Жоден іспанський гравець не реалізував більше ніж створені ним 11 моментів у відкритій грі.

У грі проти Франції Фабіан Руїс мав би краще впоратись із навісом Ямала, але ці падаючі кроси стали фірмовою ознакою вінгера, який створив два голи, використовуючи ту саму техніку. Він постійно зміщується під свою сильнішу ногу на лівому фланзі і доставляє ідеальну подачу партнеру по команді.

У той час як Ямал отримав аплодисменти за свою гру на правому фланзі у вівторок, Іспанія найчастіше атакувала лівим флангом.

У грі проти Франції 59 відсотків їхніх ударів припало на ліву третину поля — це друга за величиною частка в будь-якій грі Євро-2024 — а Іспанія спостерігає помітну зміну свого підходу на турнірі. У той час як 30 відсотків їхніх загальних ударів припало на правий фланг Ямаля, 45 відсотків відбулися зліва.

Чому? Що ж, багато в чому завдяки загрозі з обох флангів. Там, де Ямал успішно грає проти свого суперника в ситуації 1 в 1, Вільямс чудово здвоює фланг із лівим захисником Марком Кукурельєю, щоб перевантажити його.

Це чітко показано на сітці пасів Іспанії з півфінального матчу проти Франції.

Ротації між Вільямсом і Кукурельєю були вирішальними для атаки Іспанії. Іноді це був 21-річний гравець, який ізолює свого суперника, оскільки Марк займає лівий напівфланг..

..у той час як в інших випадках змінюється, коли Кукурелья займає фланг, а Вільямс пропонує ривок позаду між крайнім захисником суперника та центральним захисником.

Як Англія може зупинити небезпеку Іспанії на вільному просторі?

Із великими труднощами. Гнучкість Англії, що переходила на схему в п'ять захисників у чвертьфіналі і півфіналі, буде вирішальною, оскільки вони намагаються мінімізувати простір по всій ширині поля.

Зокрема, енергія Букайо Сака буде потрібна для захисту правого флангу Англії від зміщень Іспанії зліва. Сака отримав подяку від свого тренера за дисципліну в обороні проти Нідерландів, змінивши свою роль відповідно до тактичних змін, зроблених голландцями.

"Гравці ухвалили багато хороших рішень на полі", — сказав Саутгейт після гри.

"Людям подобається Букайо Сака, відповідальність за захист, яку він мав. Він почав захищатись на позиції крайнього захисника, потім йому довелося піти в півзахист, щоб захищатися, потім йому довелось захищатися, як вінгер. У тому матчі відбувалось багато подібних речей, але я був дуже задоволений якістю нашої гри".

Спілкування з Кайлом Вокером було вирішальним для такої оборонної дисципліни проти Нідерландів. Один з прикладів — Сака формує п'ятірку, перш ніж Вокер показує йому вискочити, щоб закрити голландського півзахисника Джоуї Фермана, дозволяючи Кайлу закрити Коді Гакпо та зберегти четвірку захисників Англії.

Це проста, але життєво важлива дія для того, щоб суперник не прогресував вперед. Ви можете легко замінити цю ситуацію Кукурельєю та Вільямсом.

Також Англія повинна мати можливість атакувати лівий фланг Іспанії та націлюватися на захисні недоліки Кукурельї — особливо з огляду на майстерність атаки, яку Сака продемонстрував на цьому турнірі.

Марк проводить хороший турнір у футболці Іспанії, але не був переконливим на клубному рівні з моменту переходу в Челсі з Брайтона у 2022 році. Із шансів, які створили опоненти Іспанії, 42 відсотки були на лівому фланзі порівняно з 24 відсотками праворуч — і 25-річний гравець часто був слабкою ланкою, незалежно від того, чи захищав він команду у власному штрафному майданчику..

..або не в змозі заблокувати кроси зі свого флангу.

Оскільки майже кожен англійський гравець зустрічався з Кукурельєю в Прем’єр-лізі, вони будуть знайомі з його мінусами. Використовувати їх було б рішенням, яке могло б виявитися виграшним.

Вінгери збірної Іспанії потрапили в заголовки газет, але їх двигун у півзахисті дозволив їм досягти найвищої потужності.

Співпраця Родрі та Фабіана Руїса була майже ідеальною, даючи свободу Педрі та потім Дані Ольмо використовувати простір між лініями.

Родрі — людина, яка протягом попередніх 18 місяців грала на піку своїх можливостей, із послідовністю, яка настільки вражаюча, що ми ризикуємо сприймати це як належне. 16-й номер збірної Іспанії зробив 403 паси на цьому турнірі з коефіцієнтом успішності 94 відсотки.

У поєднанні з приголомшливою технічною якістю Руїса, Родрі має здатність каталізувати атаку або діяти як випускний клапан під тиском — збільшуючи або зменшуючи, як він вважає за потрібне.

Ви можете бути впевнені, що на певному етапі ця грізна пара зробить свій внесок в атаці збірної Іспанії.

Таким чином, стримування цієї пари в півзахисті значною мірою зупинить рухливий підхід Іспанії від самого початку.

Як Англія могла б це зробити? Що ж, Німеччина забезпечила гідний план у першому таймі чвертьфіналу, коли півзахисники Ілкай Гюндоган та Емре Джан грали 1 в 1 з Родрі та Фабіаном Руїсом під час білд-апу Іспанії, не даючи цій парі диктувати гру.

Була незліченна кількість прикладів, коли Німеччина агресивно пресингувала, щоб жодна з них не отримала м’яч у своїй третині. Це змусило голкіпера Іспанії Унаї Симона робити довгі передачі, часто втрачаючи м'яч у процесі.

Якщо Англія зможе підтримувати подібну дисципліну протягом усієї гри — потенційно висуваючи Джуда Беллінгема та Філа Фодена на іспанських півзахисників — це може запобігти роботі двигуна Іспанії.

Іспанія може бути вагомим фаворитом, але Англія прибуде до Берліна як більш досвідчена країна на попередніх великих турнірах.

Іспанці не виходили у фінал Євро з тих пір, як виграли його у 2012 році, тоді як команда Гарета Саутгейта вже вдруге поспіль гратиме у вирішальному матчі, а Англія прагне подолати розчарування через поразку від Італії у 2021 році.

Дипломатичною оцінкою було б те, що цього літа Англія була сумбурною. Були спалахи згуртованості у володінні м’ячем — особливо в першому таймі проти голландців — але основним висновком було те, що команда Саутгейта показала сильні сторони в окремих моментах, а не в загальній продуктивності.

Швидкість гри вперед Англії викликала величезне розчарування серед уболівальників, і цифри підтверджують їхні претензії.

Тут ми можемо подивитися на "пряму швидкість" кожної країни, яка вказує, як швидко вони зазвичай просувають м’яч до воріт (у метрах на секунду). Більше число вказує на те, що команда більш готова швидко переводити м’яч вперед. Окрім того, ми можемо дослідити, наскільки команда любить тримати м’яч, коли він у них є, це виміряно "передачами за послідовність". Більша кількість передач за одну послідовність свідчить про більш обдуманий білд-ап.

Порівнюючи стиль Англії з рештою 23 команд, їх підхід до володіння м’ячем був обережним, далеким від ризику та недостатньою гостротою протягом більшої частини турніру.

Стиль високого володіння м’ячем не повинен бути поганим, але Англія не поєднує своє домінування з м’ячем із загрозою в атаці. Серед усіх попередніх 16 країн лише Румунія та Грузія (0,7 на 90) мали в середньому менше очікуваних голів без врахування пенальті, ніж Англія (0,72 на 90).

Найвища країна в списку? Це може бути Іспанія, яка генерує шанси, гідні 1,8 голів за 90 у своїх шести матчах.

Тактичну кмітливість Саутгейта часом ставили під сумнів, але його налаштування системи Англії забезпечили більшу впевненість в попередніх двох іграх, особливо враховуючи неоднозначну ефективність їхнього високого пресингу.

Перехід до схеми 3-4-2-1 особливо влаштував Сака, Фодена та Беллінгема з більшим балансом в атаках і кращим захистом.

Де все ще не дуже добре, так це з Гаррі Кейном. Капітан збірної Англії забив вирішальний гол в матчі з Нідерландами, відмітившись своїм шостим голом у плей-оф чемпіонатів Європи — більше, ніж будь-який інший гравець в історії турніру.

Незважаючи на його якість світового класу, фізична підготовка та форма Кейна стали предметом більшої уваги, враховуючи переможний гол Оллі Воткінса.

Саме відсутність у Кейна бажання бігти позаду дозволяє супернику час від часу стискати простір. У наведеному нижче прикладі Кейн рухається м’ячем у бік Беллінгема, незважаючи на те, що між Вірджилом ван Дейком і Натаном Аке створився розрив.

Інша ситуація, але бажання Воткінса вибігти в глибину не тільки має вирішальне значення для його голу, але й дає Коулу Палмеру можливість зробити цей пас — вибігти в простір, щоб розтягнути захист суперника. Кейн не робить таких забігів.

Кейн, звичайно, вийде у старті в фіналі, але Англії можуть знадобитися обидва варіанти проти Іспанії — гравець, який може зайти і перевантажити центральні зони, а також той, хто може розтягнути захист.

Заміни Саутгейта привернули увагу цього літа — як щодо вибору, так і щодо часу.

Зрештою, його рішення були підтверджені в попередніх матчах. Вихід Айвена Тоуні виявився вирішальним для того, щоб Англія зрівняла рахунок проти Словаччини, тоді як появи Палмера та Воткінса було натхненним вибором, оскільки обидва вони створили перемогу Англії у матчі з Нідерландами.

Зважаючи на це, цифри не брешуть. Саутгейт не дав достатньо можливостей для своїх замін, щоб пристосуватися до гри, із середнім часом замін в районі 80 хвилин.

Це особливо показово, якщо врахувати, що багато часу Англія програвала або грала внічию. Команда Саутгейта провела лише 22 відсотки часу в переможному ігровому стані, у порівнянні з 58 відсотками Іспанії — найвищий показник серед усіх країн, Якщо в Берліні все буде не за планом, форма Саутгейта свідчить про те, що все тим не менш може змінитись.

Звичайно, Англія не була вільною або переконливою протягом усього турніру, але, можливо, це нормально. У турнірі, де ставки невеликі, а індивідуальна якість має велике значення, прагматизм насправді може мати велике значення.

Також у фіналі треба було б відзначити прихильність обох тренерів їхнім відповідним національним структурам від молодіжної до національної команди.

Де ла Фуенте привів Іспанію до титулу чемпіона Європи серед молоді до 19 років (2016) і до 21 року (2019), і має можливість зробити хет-трик з головною командою. Між тим, Саутгейт пов'язаний з Англійською футбольною асоціацією ще з 2013 року, коли очолював збірну Англії до 21 року на Чемпіонаті Європи 2015 року, перш ніж його підвищили до основної команди у 2016 році.

Обидва тренери відіграли вирішальну роль у сприянні розвитку молоді у своїх національних структурах, і їх буде відзначено за талант у фіналі.

Хай переможе найкраща команда.

За матеріалами The Athletic