Фан-сектор

Читатель Football.ua Алиса Колпак в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о Альваро Рекобе.

Для тех, кто помнит времена, когда итальянская Серия А

считалась сильнейшим европейским национальным чемпионатом,

в котором играли лучшие игроки, а её показывали по каналу СТБ

под комментарии Дениса Босянка.

Футболист, обладавший поистине магической левой ногой, забивавший шедевральные голы филигранными ударами с любой дистанции; тот, кто в своём дебютном матче в европейском футболе затмил самого бразильца Роналдо (на тот момент официально лучшего игрока мира, на секундочку!), принеся своей команде волевую победу; тот, чьим талантом восхищался знаменитый "Ведьмак" Хуан Себастьян Верон. Этот парень мог стать великим, но не достиг и половины из того, что ему пророчили. Вашему вниманию несколько строк о сколь талантливом, столь же и ленивом маэстро из Уругвая – Альваро Рекобе.

Футбольная карьера уругвайского таланта началась в столичном Данубио. Начав с академии, Альваро уже в 17 лет ворвался в состав основной команды, где за два года отыграл 34 матча, в которых отличился 11 голами. Такой дебют не мог остаться незамеченным, и уже в 19 его забрал под своё крылышко один из грандов уругвайского футбола Насьональ.

Пойдя на повышение, молодой талант не сбавил обороты – он продолжил забивать (17 мячей в 33 играх), а иногда выдавал по-настоящему шедевральные номера. Такие, как, например, гол, который в Уругвае сразу принялись сравнивать с тем самым шедевром Марадоны в 86-м против англичан. Он принял мяч на своей половине поля и устремился к воротам соперника, обыгрывая всех попадающихся на пути оппонентов, в том числе и вратаря.

Именно этот гол попал в нарезку, которая была записана на кассету, переданную Массимо Моратти, президенту миланского Интера. И именно этот гол произвёл на синьора Моратти неизгладимое впечатление, сделав его самым преданным фанатом уругвайца (позднее он даже приходил на трибуны Джузеппе Меацца в футболке с 20 номером на спине). Дальнейшее было уже делом техники – летом 1997 года Насьоналю заплатили 4,5 млн долларов, и Рекоба перебрался в Милан, где сразу произвёл настоящий фурор, отметившись победным дублем в ворота Брешии в первом туре Серии А (в этой игре за Интер дебютировал и Роналдо).

После потрясающего дебютного матча дальнейшая часть сезона у Рекобы не заладилась – он играл совсем мало. Привыкать к европейскому футболу было тяжело, уругваец был слишком маленьким и хрупким, к тому же довольно ленивым, не желая отрабатывать в обороне. В результате с конкуренцией внутри команды ему справиться не удалось – лишь 19 матчей во всех турнирах того сезона и пять забитых мячей. Но на фоне такого, довольно неудачного, европейского дебюта "Эль Чино" (такое прозвище он получил за характерные черты лица) всё же сумел разжиться первым в своей карьере серьёзным трофеем – Интер в том сезоне завоевал Кубок УЕФА.

Начало нового сезона (1998/99) также не оправдало надежд – в его первой половине Альваро отыграл лишь четыре матча во всех турнирах. Конкурировать с Роналдо, Иваном Саморано и пришедшими тем летом в команду Вентолой и легендарным Роби Баджо молодому уругвайцу было не под силу. Поэтому зимой было принято решение об аренде Рекобы в Венецию, которая на тот момент отчаянно боролась за выживание (к январю у них было лишь две победы в чемпионате). И именно здесь талант "Эль Чино" засиял яркими красками – ему предоставили большую свободу действий, освободили от черновой работы, позволив творить на поле, и он отплатил за доверие сполна. За второй круг (19 матчей) он забил 11 голов и отдал девять ассистов, что позволило Венеции взлететь на 11 место в итоговой таблице, лишь на четыре очка отстав от того же Интера.

Но при этом лень и отсутствие дисциплины никуда не исчезли, доходило до забавного – Рекоба так часто опаздывал на тренировки, что одноклубники даже подшутили над этим, подарив ему часы. Но талант уругвайца был неоспорим, а отличная вторая половина сезона в Венеции не прошла мимо руководителей Интера – "Эль Чино" вернули в Милан.

Возвращение оказалось удачным – под руководством Марчелло Липпи, а затем и Марко Тарделли Рекобе удалось закрепиться в составе "нери-адзурри". За два последующих сезона он отыграл 74 матча во всех турнирах, отметившись в них 24 голами (второй показатель в команде после Кристиана Виери, пришедшего летом 1999 года). В результате зимой 2001 года он подписал с миланцами новый пятилетний контракт, который сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире на тот момент.

Идиллия начала рушиться летом 2001 года – разразился паспортный скандал с несколькими футболистами, оформившими фальшивые итальянские паспорта, чтобы обойти лимит на легионеров. В их числе оказался и Рекоба, получивший в результате годичную дисквалификацию. Позднее бан скостили до четырех месяцев, но эта ситуация оказалась предвестником начала "конца", хотя "Эль Чино" вернулся и выдал несколько ярких матчей, а Интер был близок к выигрышу вожделенного чемпионства, но на самом финише драматично уступил титул Ювентусу. "Змеи" проиграли в заключительном туре Лацио, что отбросило их сразу на третье место в итоговой таблице.

Последним более-менее успешным для уругвайца сезоном оказался 2002/03. Интер снова боролся за "скудетто" и добрался до полуфинала ЛЧ, где в ещё одном драматичном противостоянии проиграл своим миланским соседям за счёт гола "на выезде". Рекоба часто выходил на поле и немало забивал – больше него в том сезоне отличились только Виери и Креспо. Но дальше наметился спад – "Эль Чино" начал выпадать из основы, чему также способствовали и травмы, которых становилось всё больше.

Карьера Рекобы как игрока топ-уровня закончилась в 2007, когда он ушёл в Торино. После Турина была поездка в Грецию, где он провёл один сезон в Панионосе. А далее пришло время возвращаться домой – "Эль Чино" отправился доигрывать в Уругвай, где проследовал по маршруту, с которого всё когда-то началось. Сначала он побегал за Данубио, а затем перебрался в Насьональ, где и закончил карьеру в 2015, успев напоследок выиграть чемпионат Уругвая (2011/12).

В национальной сборной Рекоба при всём своем таланте никогда не играл особо важной роли, проведя за 12 лет 69 поединков и отметившись 14 голами. Здесь его карьера была достаточно ровной, без всплесков. Ярким эпизодом стал лишь чемпионат мира 2002, проходивший в Японии и Южной Корее. Там уругвайцы не смогли выйти из группы, в драматичной борьбе уступив место в плей-офф сенсационным сенегальцам. Команды тогда выдали голевую феерию, закончив со счётом 3:3, устроившим именно Сенегал. Уругвайцам же для выхода в 1/8 требовалась только победа, и они могли её добыть – сумели отыграться после 0:3 в первом тайме (счёт с пенальти тогда сравнял именно Рекоба) и имели 100% голевой момент уже на последних минутах встречи, но Ричард Моралес промахнулся из убойной позиции.

Лень, отсутствие дисциплины, во многом непрофессиональное отношение к своей карьере, следствием чего и было усугубление травматичности – всё это помешало талантливому уругвайцу полностью реализовать свой потенциал. Но тифози Интера его обожали за пусть и редкие, но очень яркие эпизоды, которые он периодически выдавал – как в сумасшедшем поединке 9 января 2005 против Сампдории. Тогда миланцы до 88-й минуты встречи без шансов уступали со счётом 0:2, но сумели вырвать победу на последних секундах. Победный гол идеальным ударом из-за пределов штрафной площадки в нижний угол ворот генуэзцев отправил именно "Эль Чино".

Рекоба был футбольным романтиком, творцом, который должен играть на рояле, но никак не таскать его. В условиях полной свободы действий, на кураже, он мог выдавать настоящее Зрелище, ради которого мы и приходим на стадионы или садимся у телеэкрана. Но отсутствие работы над собой и стремления подкрепить свой талант упорным трудом привели к такому результату.

Рекоба остался пусть и яркой, но быстро мелькнувшей и погасшей вспышкой на горизонте, приправленной сожалениями о нереализованности и упущенных возможностях. Но как раз такие свободные художники и безалаберные романтики нередко становятся именно теми, кто дарит нам те самые эмоции, которых мы и ждём от футбола. Поэтому, стоит ли считать, что Альваро Рекоба не реализовал себя в футболе? Возможно, его миссия заключалась именно в том, чтобы влюбить в Игру, в её красоту, драматичность, непредсказуемость, иногда даже алогичность? Думаю, на этот вопрос каждый ответит для себя сам…

Алиса Колпак, читатель Football.ua

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