Німеччина

У клубі тривають внутрішні обговорення щодо потенційного підписання англійського вінгера.

Боруссія Дортмунд вивчає можливість повторного підписання крайнього нападника Джейдона Санчо. Про це повідомляє Sky Sport DE, зазначаючи, що в клубі тривають внутрішні дискусії щодо доцільності такого трансферу.

25-річний вінгер наразі виступає за Астон Віллу на правах оренди з Манчестер Юнайтед. Після завершення орендної угоди він не повернеться до складу манкуніанців, а його контракт із англійським клубом добігає кінця, що зробить футболіста доступним в якості вільного агента.

За інформацією джерела, Санчо готовий погодитися на значно нижчу зарплату, ніж отримує зараз у Манчестер Юнайтед. Водночас у керівництві Боруссії Дортмунд є сумніви щодо того, чи буде повернення колишнього гравця правильним сигналом для подальшого розвитку клубу.

Також у клубі аналізують, наскільки футболіст впишеться у вимоги головного тренера Ніко Ковача, який робить ставку на дисципліновану і структуровану гру. У Дортмунді зважують як футбольні якості Санчо, так і потенційні труднощі його повторної інтеграції в команду, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

У поточному сезоні Джейдон Санчо провів за Астон Віллу 28 матчів у всіх турнірах (1286 хвилин), в яких забив один гол та віддав один асист.