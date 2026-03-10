Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ньюкасл Юнайтед — Барселона, Getty Images
10 березня 2026, 00:21
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Ньюкасл Юнайтед зустрінеться з Барселоною.
Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 10 березня, на Сент-Джеймс Парк у Ньюкаслі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 2.90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.08.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.16.
Коефіцієнтом 2.28 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Барселона: -0,25". На нього можна поставити з показником 1.92.
Слідкуйте за матчем Ньюкасл Юнайтед — Барселона на Football.ua.