Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Ньюкасл Юнайтед зустрінеться з Барселоною.

Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 10 березня, на Сент-Джеймс Парк у Ньюкаслі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 2.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.08.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.16.

Коефіцієнтом 2.28 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Барселона: -0,25". На нього можна поставити з показником 1.92.

Слідкуйте за матчем Ньюкасл Юнайтед — Барселона на Football.ua.