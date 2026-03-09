Італія

Адам Марушич забив вирішальний гол на 90+3 хвилині.

Лаціо здобув драматичну домашню перемогу над Сассуоло з рахунком 2:1 у матчі 28-го туру італійської Серії А. Римляни швидко відкрили рахунок, дозволили супернику відігратися, але все ж вирвали три очки вже в компенсований час.

Господарі ідеально розпочали поєдинок і вийшли вперед уже на другій хвилині. Після атаки Лаціо м’яч опинився перед Даніелем Мальдіні, який із близької відстані без проблем відправив його у сітку воріт Аріянета Мурича.

Сассуоло поступово вирівняв гру і зумів відновити рівновагу в середині першого тайму. На 35-й хвилині Торстведт асистував Лор’єнте, а француз точним ударом у верхній кут зробив рахунок 1:1.

У другому таймі команди обмінювалися моментами, воротар Лаціо Мотта кілька разів виручив свою команду після небезпечних ударів суперника, а римляни також регулярно загрожували воротам гостей. Здавалося, що матч завершиться внічию, але наприкінці доданого часу господарі все ж дотиснули суперника.

На 90+3 хвилині Канчельєрі виконав подачу з правого флангу, а Адам Марушич виграв боротьбу в центрі штрафного майданчика та головою відправив м’яч у ворота — 2:1.

Лаціо — Сассуоло 2:1

Голи: Мальдіні, 2, Марушич, 90+3 - Лор'єнте, 35

Лаціо: Мотта — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Деле-Баширу, Катальді (Патрік, 38), Тейлор — Мальдіні (Діа, 65), Ісаксен (Педро, 79), Дзакканьї (Канчельєрі, 79)

Сассуоло: Мурич — Кулібалі (Валукєвич, 68), Ідзес, Мухаремович, Гарсія (Дойг, 69) — Торстведт, Ліпані (Матич, 46), Коне (Баколя, 83) — Берарді, Нзола (Моро, 68), Лор'єнте

Попередження: Ліпані, Гарсія, Лор'єнте, Валукєвич