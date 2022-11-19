Франция

Форвард ПСЖ прокоментував розмову з президентом Франції.

Наприкінці минулого сезону одним із нагальних питань літнього трансферного вікна була позиція нападника Кіліана Мбаппе щодо продовження контракту зі французьким Парі Сен-Жермен.

Розмови про можливий відхід 23-річного виконавця супроводжували новинні стрічки від самого початку року, проте зрештою оновлена угода між сторонами була підписана аж до 2025 року.

Після фіксування цього факту стало відомо, що не останню роль у тому, що Мбаппе залишився виступати у Франції, зіграв чинний президент країни Емманюель Макрон, про що власне футболіст розповів у нещодавньому інтерв’ю Sports Illustrated.

"Між нами було кілька дзвінків. Були розмови в грудні, січні, лютому, березні... Макрон дзвонив мені, щоб сказати: "Я знаю, що ти хочеш піти. Проте я хочу сказати, що ти також дуже важливий і для Франції. Я не хочу, щоб ти йшов. У тебе є шанс увійти в історію тут. Тебе всі люблять". Я сказав йому, що ціную це, але це — абсолютно божевільна річ. Президент країни дзвонить вам і хоче, щоб ви залишились у клубі.

ПСЖ для мене неначе чиста сторінка, і я маю чудову можливість писати історію! Звичайно, легше було б піти в Реал. Але в мене є певні особисті амбіції. Я француз. Я народився в Парижі, і перемагати з клубом з цього міста — це щось дуже особливе, справді особливе. Також є можливість на все життя вписати своє ім’я до історії своєї країни", — заявив французький виконавець.

У свою чергу, президент Франції Емманюель Макрон прокоментував цю розмову наступним чином: "Я вважаю, що це мій обов’язок як президента — захищати країну".

Мбаппе в складі збірної Франції розпочне чемпіонат світу-2022 з матчу проти Австралії 22 листопада.