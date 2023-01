Один із лідерів національної збірної України, атакуючий півзахисник Руслан Маліновський напередодні був представлений в якості нового гравця марсельського Олімпіка. 29-річний українець перейшов із Аталанти до французького клубу на правах оренди з правом викупу. За попередньою інформацією, Марсель буде зобов'язаний викупити Руслана наприкінці сезону за 10 мільйонів євро (+3 млн євро бонусами), якщо збереже прописку у вищому дивізіоні країни.

Наразі нова команда українця йде третьою у турнірній таблиці Ліги 1, тому цей пункт в угоді між клубами можна вважати умовним, а Маліновського, своєю чергою, рахувати як повноцінного гравця Марселя. Адже, будемо відвертими, має статися справжнє диво, щоб підопічні Ігора Тудора вилетіли з Ліги 1 за підсумками поточної кампанії.

Нашого співвітчизника Марсель представив як справжню зірку. Це не просто слова, адже французький клуб присвятив українцеві окреме відео з презентації та безліч постів у соціальних мережах після фотосесії – і це Маліновський прилетів до Франції лише вчора, 9 січня.

𝙍𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙣𝙤𝙫𝙨𝙠𝙮𝙞 is an Olympien 🇺🇦 🔵⚪️



The Ukrainian international midfielder joins us on loan, with an option to buy 📝



Welcome to Marseille 🔵⚪️#RuslanEstOlympien



pic.twitter.com/IOf6btaS8B