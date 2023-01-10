Франция

Football.ua зібрав для вас реакцію ЗМІ, футболістів та вболівальників на трансфер гравця збірної України з Аталанти до Марселя.

Один із лідерів національної збірної України, атакуючий півзахисник Руслан Маліновський напередодні був представлений в якості нового гравця марсельського Олімпіка. 29-річний українець перейшов із Аталанти до французького клубу на правах оренди з правом викупу. За попередньою інформацією, Марсель буде зобов'язаний викупити Руслана наприкінці сезону за 10 мільйонів євро (+3 млн євро бонусами), якщо збереже прописку у вищому дивізіоні країни.

Наразі нова команда українця йде третьою у турнірній таблиці Ліги 1, тому цей пункт в угоді між клубами можна вважати умовним, а Маліновського, своєю чергою, рахувати як повноцінного гравця Марселя. Адже, будемо відвертими, має статися справжнє диво, щоб підопічні Ігора Тудора вилетіли з Ліги 1 за підсумками поточної кампанії.

Нашого співвітчизника Марсель представив як справжню зірку. Це не просто слова, адже французький клуб присвятив українцеві окреме відео з презентації та безліч постів у соціальних мережах після фотосесії – і це Маліновський прилетів до Франції лише вчора, 9 січня.

𝙍𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙣𝙤𝙫𝙨𝙠𝙮𝙞 is an Olympien 🇺🇦 🔵⚪️



The Ukrainian international midfielder joins us on loan, with an option to buy 📝



Welcome to Marseille 🔵⚪️#RuslanEstOlympien



pic.twitter.com/IOf6btaS8B — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 9, 2023

На тлі всього цього пропонуємо до вашої уваги реакцію футбольного світу на зимовий трансфер найкращого асистента італійської Серії А у сезоні-2020/21 до Марселя.

Розпочнемо наш матеріал із реакції пресслужби офіційного сайту Марселя, яка відзначила "неймовірну ліву ногу" українського півзахисника та назвала її "грізною зброєю".

"Руслан Маліновський має неймовірну ліву ногу, грізну зброю, яка дозволяє йому дуже майстерно виконувати стандарти і бити з дистанції. Він дуже розумний гравець, який робить велику кількість ключових передач за гру.

Руслан використає свій досвід і свої вміння, щоб швидко інтегруватися та запропонувати додаткову опцію в атаці в команді Ігора Тудора", — йдеться у коментарі офіційного сайту Марселя.

Офіційна пресслужба бергамської Аталанти попрощалася з Маліновським наступним чином:

"Три з половиною сезони, сповнені незабутніх емоцій🙌🏼 Дякуємо за все, Маліна, та бажаємо успіхів!⚫️🔵".

Реакція на трансфер вже була і від самого Руслана Маліновського.

"Вітаю! Я носитиму форму Марселя з честю, пристрастю, повагою та рішучістю. Обіцяю завжди грати від душі. До зустрічі на стадіоні🤍💙", - написав Маліновський французькою мовою в своєму Instagram.

До речі, форвард Наполі Віктор Осімгем та захисник Верони Фабіо Депаолі побажали українцеві успіхів у його новому етапі кар'єри.

Низка футболістів Аталанти також відреагували на прощальне повідомлення Руслана.

"🙌З нетерпінням чекаємо зустрічі з тобою в рамках Ліги 1", — сказано в короткому повідомленні

Prime Video Sport France, який є офіційним транслятором турніру у Франції.

Офіційна пресслужба французької Ліги 1 не залишила осторонь нового підписання Марселя:

"Марсель відкриває своє трансферне вікно, підписавши гравця збірної України Руслана Маліновського. 29-річний атакувальний півзахисник прибув до Марселя в якості оренди з правом викупу. Уродженець Житомира (Україна) — гравець, який виховувався в донецькому Шахтарі, три з половиною сезони грав в Італії, захищаючи кольори Аталанти, де він провів 143 матчі (30 голів і 24 асисти)".

Французькі видання Get French Football News та L'Équipe стверджують наступне: у Марселі сподіваються, що Руслан Маліновський зможе дебютувати за новий клуб вже у найближчому матчі Ліги 1 проти Труа, який відбудеться 11 січня.

"Маліновському буде доручено заповнити порожнечу в центрі поля через відсутність Аміна Харіта. Наприкінці сезону гравець збірної Марокко отримав серйозну травму коліна, яка не дозволила йому зіграти на чемпіонаті світу.

Згідно з L'Equipe , адміністративний персонал Марселя намагається переконатися, що їх новий 18-й номер буде офіційно зареєстрований вчасно, щоб зіграти проти Труа цієї середи у 18-му турі Ліги 1", — сказано на сайті Get French Football News.

А тепер продовжимо безпосередньо реакцією вболівальників Марселя і не тільки на підписання Руслана Маліновського. Здебільшого відгуки були позитивними від неймовірних фанатів "олімпійців", які вважають свою команду кращою у Франції. Тому нашому співвітчизнику доведеться виправдовувати видані аванси та довіру на футбольному полі своєю зразковою грою.

"Ласкаво просимо додому 👍 🤍💙", — написав уболівальник Miloud M, прикріпивши фотографію стадіону Марселя у кольорах українського прапора.

"Руслане, ти приносиш нам перемогу над ПСЖ, а я битимуся за тебе на Донбасі!" — написав фанат Марселя під ніком Delpiero04.

"Ювентусе, чому? Чому ми не підписали цього лівоногого вінгера як довгострокову заміну для Ді Марії? Мені дуже подобається його стиль гри", — написав один з фанатів туринського клубу Tosin Mayegun.



"Топовий гравець. Із задоволенням спостерігав за ним останні кілька років", — прокоментував трансфер Маліновського користувач з нікнеймом AFCWhoToBe.

"Ніколи не підписуйте гравців з Аталанти. Більшість із них ніколи не залишаються такими, якими були під керівництвом Гасперіні", - більш скептичну думку висловив користувач з ніком Mr Someone.

"Я даю тобі час до кінця лютого, щоб вивести свою ракету за межі поверхні", — написав RayanAbss, натякаючи на крутий дальній удар Маліновського.