Франція

Переможець Ліги чемпіонів може попрощатися з основним воротарем.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може залишити склад переможця Ліги чемпіонів у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво парижан не змогло домовитися про новий контракт для 26-річного італійця, угода з яким розрахована до літа 2026 року.

Таким чином, ПСЖ ухвалив рішення виставити на трансфер воротаря збірної Італії, щоб не втратити його безкоштовно наступного літа.

За даними журналіста Бена Джейкобса, парижани мають намір виручити за голкіпера близько 30 мільйонів євро.

Минулого сезону Доннарумма провів 47 матчів, з яких 17 на нуль при 43 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що три європейські клуби хочуть підписати Доннарумму.