Франція

Після успішного медогляду Шевальє підписав довгострокову угоду з паризьким клубом.

Раніше повідомлялось про домовленість між Ліллем і ПСЖ щодо переходу воротаря Люка Шевальє. Тепер трансфер офіційно завершено — 23-річний француз підписав контракт із парижанами до літа 2030 року та отримав ігровий номер 30.

Шевальє, вихованець Лілля і уродженець Кале, пройшов шлях від дитячих клубів Північної Франції до статусу одного з найкращих воротарів Ліги 1. Минулого сезону він провів 34 матчі в чемпіонаті, 11 з яких — "на нуль", і допоміг своєму клубу завершити сезон із другим найкращим захистом ліги після ПСЖ.

Окрім успіхів на клубному рівні, Люка вже встиг дебютувати у національній збірній Франції та увійти до списку номінантів на престижний трофей Льва Яшина.

В ПСЖ не приховують задоволення від цього підписання: "Люка — один із провідних воротарів Франції та Європи, чудове підсилення для нашої команди. Ми розраховуємо на нього в довгостроковій перспективі", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Тепер у французьких ЗМІ очікують, що новачок ПСЖ може дебютувати вже в матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема наступного тижня.