Італія

Трансферна сага довкола форварда Роми триває.

Український нападник Артем Довбик цього літа може залишити італійську Рому після приходу на посаду головного тренера Джан П’єро Гасперіні.

Допоки сезон у Італії офіційно не розпочато, неможливо стверджувати щодо того, чи пасуватиме 28-річний виконавець до тактичної моделі нового керманича.

А отже трансферний ринок довкола українця обертається шаленими темпами.

Стало відомо, що одразу три клуби англійської Прем’єр-ліги готові долучитись до перегонів за футболістом. Ідеться про лондонський Вест Гем, Сандерленд та Лідс.

Потенційні претенденти на трансфер наразі чекають від Роми на сигнал щодо готовності до перемовин.

"Вовки" тим часом уже визначились із цінником — не менше 40 млн євро.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.