Франція

Ноттінгем Форест і Ренн узгодили трансфер 23-річного нападника за 30 мільйонів євро.

Форвард Ренна Арно Калімуендо найближчими днями стане гравцем Ноттінгем Форест. Як повідомляє низка французьких джерел, сторони досягли повної домовленості щодо трансферу 23-річного нападника.

Англійський клуб, який завершив минулий сезон на сьомій позиції у Прем'єр-лізі, запропонував 30 мільйонів євро, і Ренн погодився на цю суму. Контракт гравця з клубом із Бретані був чинним до 2027 року, однак сам Арно вже узгодив умови особистої угоди з Форест.

Нагадаємо, що Калімуендо є вихованцем ПСЖ, а перед переходом до Ренна встиг відзначитися у складі Ланса. Його відхід відкриває новий етап у кар’єрі, цього разу — в АПЛ.