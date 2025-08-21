Франція

Історія з фінансовими негараздами клубу ще не завершена.

Французький Ліон цього літа вже встиг пережити тимчасове пониження в класі та переведення до Ліги 2 через фінансові проблеми клубу, але зрештою почав новий сезон у "елітному" дивізіоні.

І якщо фінансового регулятора вдалось переконати в тому, що клуб спроможний ліквідувати всі свої заборгованості найближчим часом, то питання відновлення балансу все ще залишається відкритим.

Простими словами — "ткачам" треба десь відшукати 40 млн євро до закриття трансферного вікна.

Найбільш очевидне рішення — продати когось із футболістів, кандидатом до чого є бельгійський нападник Малік Фофана.

Щодо 20-річного виконавця була пропозиція від англійського Евертона, але лише в розмірі 36 млн євро + бонуси, тоді як сам футболіст хоче грати в клубі рівня Ліги чемпіонів УЄФА, тож до "ірисок" явно не квапиться.

Мюнхенська Баварія та лондонський Арсенал додали Фофана до своїх переліків потенційних новачків та очікується, що наприкінці трансферного вікна на Ліон очікують палкі перемовини.

Тим часом Фофана в першому ж матчі нового сезону проти Ланса (1:0) вже встиг асистувати.