Франція

Ілля розставив всі крапки над "і".

Захисник збірної України дав коментар проєкту Футбол 360, розповівши про стосунки зі своїм портреном по ПСЖ Матвієм Сафоновим.

"По-перше, я хочу подякувати Парі Сен Жермен, одному з найкращих клубів світу, за можливість представляти свою країну на міжнародній арені та грати на найвищому рівні.

Водночас я маю однозначну громадянську позицію — в моїй країні четвертий рік йде повномасштабна війна, росіяни — агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває — я не підтримую жодних стосунків з жодними росіянами.

Що стосується мого одноклубника — я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати свої забовʼязання перед клубом. І наостанок хочу сказати, поки йде війна я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі", — сказав Забарний.

Нагадаємо, що Забарний взяв участь у гольовій перестрілці ПСЖ з Тулузою.