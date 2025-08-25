Франція

У клубі пояснили, як українець та росіянин співіснують в одному колективі.

Після переходу Іллі Забарного до ПСЖ цього літа серед уболівальників виникли побоювання щодо його співіснування з російським голкіпером Матвеєм Сафоновим. У контексті війни між Україною та Росією багато хто очікував можливих конфліктів у роздягальні парижан.

Як повідомляє Le Parisien, керівництво ПСЖ було добре поінформоване про потенційні ризики ще до трансферу й обговорило ситуацію з обома гравцями. Клуб хотів переконатися, що вони готові працювати разом, і наразі все проходить без проблем.

За інформацією джерела, Забарний і Сафонов дотримуються професійних відносин, спілкуються виключно у рамках роботи та поводяться як звичайні партнери по команді. Попри це, клуб обережно підходить до медійної складової й намагається уникати публікацій, які могли б створити хибне враження про їхню надмірну близькість через можливі політичні наслідки.

Усередині колективу жодних конфліктів не зафіксовано, і ПСЖ запевняє, що ситуація під контролем.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ шукає новий клуб для Сафонова.