Англія

Французький захисник може стати головним літнім підписанням "вишень".

Борнмут вийшов на просунуту стадію перемовин із Челсі щодо трансферу центрального захисника Акселя Дісасі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби вже провели прямий офіційний контакт і наразі обговорюють остаточну формулу угоди.

При цьому правоногий Дісасі, який розглядається як пряма заміна Іллі Забарного, залишається головною ціллю Борнмута на літнє трансферне вікно, і на південному узбережжі впевнені у позитивному завершенні переговорів.

Французький оборонець приєднався до Челсі влітку 2023 року з Монако за 45 млн євро, але половину минулого сезону він провів на правах оренди в Астон Віллі. Зараз Дісасі оцінюється в 22 млн євро.