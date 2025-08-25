Французький захисник може стати головним літнім підписанням "вишень".
Аксель Дісасі, Getty Images
25 серпня 2025, 19:30
Борнмут вийшов на просунуту стадію перемовин із Челсі щодо трансферу центрального захисника Акселя Дісасі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби вже провели прямий офіційний контакт і наразі обговорюють остаточну формулу угоди.
При цьому правоногий Дісасі, який розглядається як пряма заміна Іллі Забарного, залишається головною ціллю Борнмута на літнє трансферне вікно, і на південному узбережжі впевнені у позитивному завершенні переговорів.
Французький оборонець приєднався до Челсі влітку 2023 року з Монако за 45 млн євро, але половину минулого сезону він провів на правах оренди в Астон Віллі. Зараз Дісасі оцінюється в 22 млн євро.