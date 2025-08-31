Франція

Захисник збірної України Ілля Забарний провів другий матч у складі Парі-Сен-Жермен. У третьому турі чемпіонату Франції його команда на виїзді перемогла Тулузу з рахунком 6:3.

Українець знову потрапив до стартового складу ПСЖ і відіграв усі 90 хвилин. Забарний демонструє стабільність у центрі оборони парижан і поступово закріплюється в основі.

ПСЖ домінував у першому таймі, забивши чотири м’ячі, і впевнено контролював гру після перерви. Господарі активізувалися в кінцівці, але скоротити відставання вдалося лише частково.

Після цієї результативної перемоги ПСЖ має дев'ять очок і очолює турнірну таблицю Ліги 1.

Тулуза – ПСЖ – 3:6.

Голи: Кресвелл, 37, Гбоо, 89, Восса, 90+1 – Невес, 7, 15, 78, Баркола, 9, Дембеле, 30 (з пенальті), 50 (з пенальті).

На 45+8-й хвилині Касерес (Т) не реалізував пенальті.