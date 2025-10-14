Франція

Капітан ПСЖ не встигає відновитися — клуб не хоче ризикувати рецидивом.

У ПСЖ погіршилися новини — капітан Маркіньйос не зможе повернутися в гру найближчим часом через затягнену травму м’яза. Про це повідомляє L’Équipe.

Спершу очікувалося, що бразильський захисник пропустить 2–3 тижні після ушкодження в матчі проти Марселя (0:1). Проте медики встановили, що відновлення триватиме довше.

Маркіньйос гарантовано не вийде на поле у грі проти Страсбура в 8-му турі Ліги 1, яка пройде у п’ятницю, 17 жовтня. Також під великим сумнівом участь капітана в матчі Ліги чемпіонів проти Баєра 21 жовтня.

Медичний штаб ПСЖ вирішив не ризикувати остаточним рецидивом — Маркіньйос проходитиме ретельну реабілітацію, а вийде на поле лише повністю готовим.