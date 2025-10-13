Паризький клуб хоче підсилити центр поля й планує переманити французького хавбека влітку.
Ману Коне, Getty Images
13 жовтня 2025, 19:59
ПСЖ розглядає можливість придбання центрального півзахисника Роми Ману Коне, повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, чемпіони Франції готують пропозицію на суму близько 60 мільйонів євро за 24-річного футболіста. Очікується, що така сума може переконати римський клуб відпустити гравця, попри потенційну конкуренцію з боку інших європейських грандів.
Втім, ситуація може змінитися, якщо Рома проб’ється до Ліги чемпіонів за підсумками сезону-2025/26. Додаткові доходи від участі в турнірі дозволять клубу утримати Коне в складі ще принаймні на рік.
Минулого літа Рома орендувала хавбека в Боруссії Менхенгладбах з обов’язковим викупом за 18 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Куадіо Коне провів 8 матчів на клубному рівні, але результативними діями поки не відзначився.