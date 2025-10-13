Франція

Паризький клуб хоче підсилити центр поля й планує переманити французького хавбека влітку.

ПСЖ розглядає можливість придбання центрального півзахисника Роми Ману Коне, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, чемпіони Франції готують пропозицію на суму близько 60 мільйонів євро за 24-річного футболіста. Очікується, що така сума може переконати римський клуб відпустити гравця, попри потенційну конкуренцію з боку інших європейських грандів.

Втім, ситуація може змінитися, якщо Рома проб’ється до Ліги чемпіонів за підсумками сезону-2025/26. Додаткові доходи від участі в турнірі дозволять клубу утримати Коне в складі ще принаймні на рік.

Минулого літа Рома орендувала хавбека в Боруссії Менхенгладбах з обов’язковим викупом за 18 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Куадіо Коне провів 8 матчів на клубному рівні, але результативними діями поки не відзначився.