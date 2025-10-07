Вітінья став одним із "помічників" Маркіньйоса.
07 жовтня 2025, 09:50
Капітаном ПСЖ залишається Маркіньйос, який виступає за команду з літа 2013 року. Тепер футболісти паризької команди обрали півзахисника Вітіньї одним із віцекапітанів, повідомляє FootMercato.
На минулих вихідних Вітіньї провів свій 100-й матч у французькій Лізі 1.
За ПСЖ португалець грає з літа 2022 року після переходу з Порту. З того часу Вітіньї взяв участь у 163 офіційних матчах усіх турнірів. У них хавбек забив 20 голів і 18 разів асистував партнерам.
ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, набравши 16 очок у семи турах.
