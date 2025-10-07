Франція

Вітінья став одним із "помічників" Маркіньйоса.

Капітаном ПСЖ залишається Маркіньйос, який виступає за команду з літа 2013 року. Тепер футболісти паризької команди обрали півзахисника Вітіньї одним із віцекапітанів, повідомляє FootMercato.

На минулих вихідних Вітіньї провів свій 100-й матч у французькій Лізі 1.

За ПСЖ португалець грає з літа 2022 року після переходу з Порту. З того часу Вітіньї взяв участь у 163 офіційних матчах усіх турнірів. У них хавбек забив 20 голів і 18 разів асистував партнерам.

ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, набравши 16 очок у семи турах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ може безкоштовно підписати захисника Барселони.