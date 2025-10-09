Франція

Парижани мріють про юного іспанця.

Французький Парі Сен-Жермен хоче придбати вінгера каталонської Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу готове запропонувати "синьо-гранатовим" 230 млн. євро за 18-річного вундеркінда.

Зазначається, що в Парижі розуміють наскільки складними будуть переговори з Барселоною, однак боси ПСЖ все одно серйозно налаштовані на трансфер Ямаля. Нагадаємо, що трансферний рекорд наразі належить бразильцю Неймару, який в 2017 році перейшов з Барселони до ПСЖ за 222 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 200 млн. євро.

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону п'ять матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

