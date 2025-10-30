Франція

Дезіре Дуе залишив поле на ношах та в сльозах у матчі з Лор'яном.

Матч ПСЖ проти Лор'яна (1:1) був затьмарений тривожним інцидентом. На 61-й хвилині гри молодий форвард парижан Дезіре Дуе впав на газон, тримаючись за праве стегно. ​

20-річний гравець, який лише нещодавно відновився після попереднього ушкодження, не зміг самостійно покинути поле. Медичний персонал виніс його на ношах, при цьому Дуе не приховував сліз, що вказує на серйозність травми. ​

Цей епізод став подвійним ударом для ПСЖ, оскільки команда не змогла втримати перемогу. Нуну Мендеш відкрив рахунок на 49-й хвилині після асисту саме від Дуе, але Лор'ян зрівняв рахунок майже одразу.

​Втрата Дезіре Дуе, який набирав форму, є серйозною проблемою для тренера Луїса Енріке, особливо напередодні важливих матчів.

"​Я не знаю, що саме з Дезіре, але на це було дуже важко дивитися" — заявив наставник.