Французький півзахисник Монако поділився коротким, але символічним повідомленням у соцмережах.
Поль Погба, Getty Images
01 листопада 2025, 13:23
Напередодні головний тренер французького Монако Себастьєн Поконьйолі повідомив про те, що зірковий півзахисник його команди Поль Погба отримав чергову травму.
32-річний французький хавбека прокоментував своє нове пошкодження.
"Терпіння… Божий час – найкращий час", — написав Поль Погба у своєму Instagram.
Нагадаємо, востаннє Погба виходив на поле ще у вересні 2023 року, коли провів 28 хвилин за Ювентус у матчі проти Емполі.
За Монако, до якого Поль приєднався влітку на правах вільного агента, він досі не дебютував.