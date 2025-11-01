Франція

Французький півзахисник Монако поділився коротким, але символічним повідомленням у соцмережах.

Напередодні головний тренер французького Монако Себастьєн Поконьйолі повідомив про те, що зірковий півзахисник його команди Поль Погба отримав чергову травму.

32-річний французький хавбека прокоментував своє нове пошкодження.

"Терпіння… Божий час – найкращий час", — написав Поль Погба у своєму Instagram.

Нагадаємо, востаннє Погба виходив на поле ще у вересні 2023 року, коли провів 28 хвилин за Ювентус у матчі проти Емполі.

За Монако, до якого Поль приєднався влітку на правах вільного агента, він досі не дебютував.