Воротар парижан відчуває впевненість у команді.
Люка Шевальє, Getty Images
04 листопада 2025, 13:29
Голкіпер ПСЖ Люка Шевальє поділився враженнями від гри за французький гранд.
ПСЖ — Баварія. Напередодні
"Я дійсно відчуваю, що ПСЖ — це клуб, де я можу залишитися дуже довго. Я впевнений у всіх: у персоналі, в гравцях… Успіх у Лізі чемпіонів дуже заспокоїв клуб", — цитує слова Шевальє Le Figaro.
Шевальє приєднався до ПСЖ влітку з Лілля. У складі парижан 23-річний француз провів 15 матчів у всіх турнірах, пропустивши 14 голів і сім разів зберігши ворота "сухими".
Його чинний контракт із ПСЖ діє до 2030 року. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 30 мільйонів євро.