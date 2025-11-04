Франція

Воротар парижан відчуває впевненість у команді.

Голкіпер ПСЖ Люка Шевальє поділився враженнями від гри за французький гранд.

ПСЖ — Баварія. Напередодні

"Я дійсно відчуваю, що ПСЖ — це клуб, де я можу залишитися дуже довго. Я впевнений у всіх: у персоналі, в гравцях… Успіх у Лізі чемпіонів дуже заспокоїв клуб", — цитує слова Шевальє Le Figaro.

Шевальє приєднався до ПСЖ влітку з Лілля. У складі парижан 23-річний француз провів 15 матчів у всіх турнірах, пропустивши 14 голів і сім разів зберігши ворота "сухими".

Його чинний контракт із ПСЖ діє до 2030 року. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 30 мільйонів євро.