Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 4 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 французький Парі Сен-Жермен прийматиме мюнхенську Баварію.

[1] ПСЖ — БАВАРІЯ [2]

ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 22:00. ПАРК-ДЕ-ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

А це вже схоже на головну афішу основного раунду поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Принаймні, так здається на момент початку четвертого туру, тобто ми перебуваємо на екваторі цього етапу змагань, а отже шлях команди подолали вже достатній для того, щоб робити якісь висновки. Зустрічаються поміж собою чинний володар головного трофею європейського клубного футболу та потенційний претендент на перемоги чи не в кожному розіграші за останніх пару десятиліть точно. Або ж перша та друга команди поточної кампанії. Вони ж і найбільш результативні до того ж.

І, звичайно, французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія є чинними чемпіонами власних країн, і цього сезону ведуть захист своїх титулів. У команди Венсана Компані, до речі, виходить це трішки краще, бо на внутрішній арені "Рекордмайстеру" наразі просто немає рівних. Та й що там спадати на дріб’язок — у п’ятірці провідних чемпіонатів Європи просто немає команди, яка б виграла 15 із 15 стартових матчів сезону. Просто фантастичний показник!

І така Баварія в підсумку завітає до Парижу перевіряти рівень власних амбіцій, бо до цього хіба що лондонський Челсі спробував, але невдало, щось протиставити команді Компані (1:3). А потім у мюнхенців були Пафос (5:1) та Брюгге (4:0), тож хтось дійсно може сказати, що тут максимум очок було не надто й складно здобути, із огляду на силу суперників після "пенсіонерів" на старті кампанії.

І справді, якщо подивитись на календар того-таки ПСЖ, то, дійсно, баварці неначе у відпустки їхали посеред тижнів із міжнародними матчами в розкладі. Французький клуб спочатку перевірив на міцність Аталанту (4:0), потім влаштував шоу на полі Барселони (2:1), а як назвати 7:2 в гостях у Баєра в минулому турі з вилученнями з обох сторін — то вже вирішуйте самі. Ми лишень скажемо, що якби не один сумнівний іспанський персонаж у ролі арбітра, український центральний захисник Ілля Забарний, скоріше за все, брав би участь у цій грі на рівні з іншими основними підопічними Луїса Енріке.

А так — ПСЖ зіграє без Забарного, а після перемоги на останніх секундах проти Ніцци в чемпіонаті минулими вихідними (1:0) міг би залишитись і без Усмана Дембеле. Однак Енріке каже, що чинний володар Золотого м’яча готовий зіграти, щоправда ніхто не каже, скільки саме готовий. У Баварії тим часом кадрові проблеми незмінні вже кілька місяців — Мусіала та Девіс колись ще допоможуть команді в цьому сезоні, але коли саме — наразі невідомо.

При цьому дивитись, як там справи в "червоної машини" в Бундеслізі вже банально нецікаво навіть після всього лишень дев’яти зіграних турів. Бо команда Компані вже обіграла РБ Лейпциг, Боруссію Дортмунд та Баєр із загальним страшним рахунком 11:1, і залишається ще хіба що Штутгарт серед тих, хто теоретично може пустити цей важкий броньований потяг під уклін. Але про це вже буде думати Спортінг на початку грудня, коли готуватиметься до матчу шостого туру.

А ще у Баварії попереду буде Арсенал на виїзді, Юніон удома та ПСВ у останньому турі, тоді як ПСЖ зіграє проти Тоттенгема на власному полі, Атлетіка на виїзді, у гостях у того-таки Спортінга й прийматиме на сам кінець Ньюкасл. Тож коли говорять про пекельний календар Енріке, то, повірте, ніхто не перебільшує. Навіть грандам світового футболу буває несолодко. А тут ще й доведеться захищатись від спроб Баварії реваншуватись за поразку на Клубному чемпіонаті світу влітку цього року, що робить нашу зустріч ще більш інтригуючою. А Баварія, відповідно, буде захищатись від реваншу за "ковідний" фінал.

За версією FAVBET, більше шансів на успіх сьогодні мають підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 2.45, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2.63. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.02.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс Енріке, головний тренер французького ПСЖ: "Перемога завтра важлива не тільки через можливі здобуті три очки, а й тому, що ми маємо найскладнішій календар серед усіх у Лізі чемпіонів. Цей успіх стане важливим для нас, тому що ми повинні бути конкурентоспроможними проти будь-якого суперника, і на нашому стадіоні ми повинні скористатись атмосферою, щоб виграти".

Венсан Компані, головний тренер Баварії: "У такі моменти ви повинні вірити, що здатні виграти... І нам також потрібен ідеальний матч, оскільки ми граємо проти чинного володаря Ліги чемпіонів та одного з головних претендентів на перемогу цього сезону".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Маюлю, Баркола.

Баварія: Ноєр — Станішич, Та, Упамекано, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.

Не зіграють: Забарний (дискваліфікація), Дуе (стегно) — Іто (стопа), Девіс (коліно), Мусіала (нога)

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

