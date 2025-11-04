Франція

Дезіре Дуе отримав премію Golden Boy 2025.

У вівторок газета Tuttosport оголосила переможця престижної нагороди Golden Boy — найкращому молодому футболісту Європи до 21 року. У 2025-му приз дістався вінгеру ПСЖ Дезіре Дуе.

Минулого сезону Дуе виграв із командою всі трофеї, включно з Лігою чемпіонів. У фіналі ПСЖ розгромив Інтер 5:0, а Дезіре оформив дубль.

Премія Golden Boy вручається з 2003 року. За останні п’ять років її отримували Педрі, Гаві, Джуд Беллінгем, Ламін Ямаль і тепер Дезіре Дуе.

Раніше повідомлялося, що Мессі, Ямаль та Гюлер — серед номінантів на звання найкращого плеймейкера 2025 року від IFFHS.