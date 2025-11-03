Інше

Результати голосування будуть після 10 грудня.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS оголосила список претендентів на звання найкращого плеймейкера 2025 року.

У рейтинг враховуються виступи гравців із січня до грудня поточного року. До складу журі входять спортивні журналісти та експерти зі 120 країн світу.

На нагороду претендують: Арда Гюлер (Реал Мадрид), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Коул Палмер (Челсі), Флоріан Вірц (Баєр/Ліверпуль), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті/Наполі), Ламін Ямаль (Барселона), Мартін Едегор (Арсенал), Педрі (Барселона), Вітінья (ПСЖ), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Хамес Родрігес (Леон), Рео Хатате (Селтік), Мохаммед Кудус (Вест Гем/Тоттенгем) та Малік Тілльман (ПСВ/Баєр).

