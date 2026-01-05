Франція

Бразилець хоче поїхати на чемпіонат світу-2026.

Нападник мадридського Реала Ендрік, який до кінця сезону виступатиме в оренді у Ліоні, висловився про головного тренера збірної Бразилії Карло Анчелотті.

«Карло Анчелотті дав мені вказівки. Він розповів, що я можу зробити, щоб стати кращим. Це дуже зворушило мене. Він сказав мені: «Іди, грай та розвивайся».

Грати за збірну хочуть усі. Дякувати Богу, я вже одягав цю футболку і зроблю все, щоби повернутися.

Щодо моїх особистих амбіцій, то я хочу допомогти Ліону. Я хочу грати та перемагати. Я хочу виграти з Ліоном трофеї, вивести їх на вершину турнірної таблиці та дійти до фіналів. Я постійно хочу перемагати.

Коли Ліон зв'язався зі мною, це був дуже важливий момент для мене, моєї дружини та сім'ї. Я хотів піти, щоб грати. Коли Бог говорить зі мною, він підказує мені шлях, і я йду ним. Я знаю, що мені потрібно більше працювати, щоб грати у Ліоні», – сказав Ендрік.