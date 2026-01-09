Франція

Прикра поразка команди Де Дзербі.

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився після поразки в серії пенальті від Парі Сен-Жермен (2:2, 1:4 по пен.) у фіналі Суперкубка Франції.

«Я ніколи не плакав після поразок, але цього разу я розплакався, повернувшись до роздягальні.

Я можу тільки пишатися всією командою, клубом загалом. Ми боролися проти суперника у якого значно більші ресурси, і не поступилися в жодному з компонентів гри.

Ми провели особливу підготовку до найкращої команди Європи, і Марсель заслуговував на перемогу», – сказав Де Дзербі.