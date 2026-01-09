Прикра поразка команди Де Дзербі.
Роберто Де Дзербі, Getty Images
09 січня 2026, 22:23
Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився після поразки в серії пенальті від Парі Сен-Жермен (2:2, 1:4 по пен.) у фіналі Суперкубка Франції.
«Я ніколи не плакав після поразок, але цього разу я розплакався, повернувшись до роздягальні.
Я можу тільки пишатися всією командою, клубом загалом. Ми боролися проти суперника у якого значно більші ресурси, і не поступилися в жодному з компонентів гри.
Ми провели особливу підготовку до найкращої команди Європи, і Марсель заслуговував на перемогу», – сказав Де Дзербі.