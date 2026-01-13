Франція

ПСЖ вилетів з Кубку Франції.

Нападник ПСЖ Гонсалу Рамуш висловився після сенсаційної поразки від Парижу (0:1) в рамках 1/16 Кубку Франції. Його слова наводить RMC.

«Наша команда грала у свою гру, а вони молодці, бо показали хороший футбол.

Я вважаю, що арбітр дозволив подіям розвиватися своєю чергою, суперники поводилися неспортивно, а він нічого не робив і не говорив. Це було неспортивно від початку і до кінця. І так не мало відбуватися, тому що арбітри існують для того, щоб стежити за дотриманням правил і запобігати таким речам. Ми тут, щоб грати і бачити таке дуже неприємно.

Так, ми мали багато матчів, але це не виправдання. Ми готові, ми команда найвищого рівня. Ми готуємось щодня. Тепер усе закінчилося, і ми нічого не можемо з цим поробити. Є інші змагання, які ПСЖ хоче виграти», – сказав Рамуш