Франція

Бразилець вражений роботою з Анчелотті.

Нападник мадридського Реала Ендрік, який зараз виступає на правах оренди за Ліон, висловився про головного тренера збірної Бразилії Карло Анчелотті.

«Я міг би написати цілу книгу про те, чого він навчив мене. Карло грав на найвищому рівні у великих клубах, а також виграв усі можливі трофеї, тренуючи команди у різних країнах.

Коли він тренував Реал, ми багато від нього дізналися – і про футбол, і про життя футболіста. Містер все знає», – сказав Ендрік.