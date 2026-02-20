Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 19 лютого 2026 року.

Сельта у першому стиковому матчі плей-оф Ліги Європи в гостях здобула перемогу над ПАОКом (2:1).

Команда Клаудіо Хіральдеса відкрила рахунок на 34 хвилині завдяки голу у виконанні Яго Аспаса, після чого за дев'ять хвилин перевагу іспанців подвоїв Вілліот Сведберг.

Греки змогли відповісти лише на 77 хвилині, коли у воротах клубу з Віго результативним ударом відзначився Александер Єремеєфф.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПАОК — Сельта у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА-2025/26:

ПАОК — Сельта 1:2

Голи: Єремеєфф, 77 — Аспас, 34, Сведберг, 43.

ПАОК: Ціфціс — Тейлор (Баба, 67), Ловрен, Вольякко (Міхайлідіс, 67), Кенні — Оздоєв, Камара (Хацідіс, 67) — Тайсон, Зафейріс, Живкович — Єремеєфф.

Сельта: Раду — Каррейра, Алонсо, Старфельт, Родрігес — Моріба, Роман (Весіно, 86), Мінгеса (Руеда, 61) — Сведберг (Альварес, 65), Аспас (Лопес, 65), Іглесіас (Жутгла, 61).

Попередження: Живкович — Альварес, Руеда.