Ліга Європи

Наставник "швабів" поділився своїми емоціями після гри з Селтіком.

Головний тренер Штутгарта Себастьян Геннес прокоментував перемогу своєї команди у першому стиковому матчі плей-оф Ліги Європи проти Селтіка (4:1).

"Гравці розуміли, що на кону, і показали дуже зосереджену та сконцентровану гру. Були моменти, коли ми перебували під тиском і мали оборонятися як команда, і ми це зробили.

Ми довгий час грали з великим контролем м'яча і показали те, чого нам не вистачало у виїзних єврокубкових матчах цього сезону – за винятком гри у Девентері – ми продемонстрували ефективність. У результаті ми забили дуже важливий гол, який зробив результат ще переконливішим. Це була заслужена виїзна перемога.

Тепер ми хочемо закріпити успіх наступного тижня та вийти у наступний раунд. Але ми не будемо робити помилки, думаючи, що все вже вирішено. Ми маємо бути повністю готові і ми будемо підготовлені відповідним чино", — наводить слова Геннеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Селтік — Штутгарт.