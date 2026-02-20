Ліга Європи

Наставник "лісників" поділився своїми думками після гри з Фенербахче.

Головний тренер Ноттінгем Форест Вітор Перейра прокоментував перемогу своєї команди у першому стиковому матчі плей-оф Ліги Європи проти Фенербахче (3:0).

"Найбільше мені сподобалась якість гравців. Я просив їх самовиразитись на полі, і вони це зробили. У нас був шанс забити ще два голи. Це був дуже хороший результат. Але це лише половина шляху — нам потрібно бути послідовними, адже графік щільний і важкий.

Кожен має бути готовий допомогти команді. Це те, чого я від них прошу. Це була впевнена гра з нашого боку. Ми заслужили на цей результат. Ще до свого приходу я розумів, що гравці мають високий рівень майстерності. Їм потрібні результати, але також їм потрібно отримувати насолоду від гри. Якщо вони насолоджуватимуться тим, як грають, вони зможуть показати високий рівень. Їм потрібні лише організація та впевненість.

Я впевнений, що зможу втримати клуб в АПЛ. Ми будемо намагатися перемагати від матчу до матчу. Це буде дуже непросто. Нелегко приїхати сюди до Фенербахче, забити три голи й не пропустити жодного. Наступна гра буде зовсім іншою, і нам потрібно зберігати стабільність", — наводить слова Перейри ВВС.

