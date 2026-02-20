Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 19 лютого 2026 року.

Штутгарт у першому стиковому матчі плей-оф Ліги Європи в гостях обіграв Селтік (4:1).

Німецька команда відкрила рахунок у матчі на 15 хвилині зусиллями Білаля Ель-Ханнуса, після чого на 21 хвилині Беньямін Нюгрен зрівняв цифри на табло. Проте ще до перерви "шваби" знову вийшли вперед завдяки голу Ель-Ханнуса, який оформив дубль.

У середині другого тайму перевагу німців збільшив Джеймі Левелінг, а в компенсований час крапку поставив Тьягу Томаш.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Селтік — Штутгарт у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Селтік — Штутгарт 1:4

Голи: Нюгрен, 21 — Ель-Ханнус, 15, 28, Левелінг, 57, Томаш, 90+3.

Селтік: Шмайхель — Тірні (Сараккі, 78), Скейлс, Трасті, Араухо — Нюгрен (Маккоуен, 71), Макгрегор, Бернарду (Хатате, 62) — Тунекті, Маеда (Джун-Ян, 62), Чванчара (Іхеаначо, 71).

Штутгарт: Нюбель — Гендрікс, Шабо (Жаке, 78), Єльч, Вагноман — Штіллер (Андрес, 90+1), Каразор — Левелінг (Фюріх, 71), Ундав, Ель-Ханнус (Нарті, 71) — Демірович (Томаш, 78).

Попередження: Шабо.