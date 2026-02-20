Інше

33-річний зірковий бразилець розірвав контракт із клубом свого дитинства через свист з боку власних уболівальників та емоційне вигорання.

Колишній півзахисник Ліверпуля, Барселони та Баварії Філіппе Коутінью офіційно підтвердив свій відхід з бразильського клубу Васку да Гама. Це сталося всього через шість місяців після того, як він підписав із командою повноцінний контракт (до цього він виступав за клуб на правах оренди з Астон Вілли).

Головною причиною несподіваного розірвання угоди стало емоційне виснаження футболіста. Останньою краплею для нього став інцидент минулого тижня під час чвертьфінального матчу Ліги Каріока проти команди Волта-Редонда.

Власні вболівальники освистали Коутінью, після чого його замінили в перерві.Через сильний психологічний тиск гравець навіть не повернувся на лаву запасних у другому таймі, щоб підтримати партнерів. У своєму емоційному зверненні в Instagram 33-річний плеймейкер пояснив своє рішення, зазначивши, що його цикл у клубі завершився:

"Правда в тому, що я дуже морально виснажений. Я завжди був доволі закритим, тому говорити про це непросто, але я мушу бути чесним. Бути засудженим незліченною кількістю людей за те, що не є частиною мого характеру, надзвичайно важко. Я б ніколи не проявив неповагу до вболівальників, одноклубників чи Васку", — написав Феліппе.

Він також наголосив, що обрав повернення до Васку, адже дуже любить цей клуб і те, що він репрезентує в його житті. Бразилець запевнив, що завжди викладався на тренуваннях та в матчах на всі сто відсотків, але зараз змушений зробити крок назад заради власного психічного здоров'я.

Загалом з моменту свого повернення до рідного клубу у 2024 році Коутіньйо провів 81 матч, у яких відзначився 17 голами та 7 результативними передачами. Незважаючи на позитивний старт, останні тижні перетворили його бразильську казку на розчарування. Тепер гравець отримав статус вільного агента та шукатиме нові варіанти для продовження кар'єри на її фінальному етапі.