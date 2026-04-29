Ліга чемпіонів

Форвард ПСЖ прокоментував перемогу над Баварією.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв мюнхенську Баварію у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри нападник "червоно-синіх" Усман Дембеле прокоментував виступ власної команди.

"Це була вражаюча гра з обох сторін. Дві команди, які мислять атакуюче, які хочуть перемогти — і байдуже, чи то вдома, чи на виїзді. Це була справді хороша гра, і ми, звичайно, раді, що виграли.

Було кілька ключових моментів. По-перше, ми відчайдушно хотіли виграти цю гру, бо програли на груповому етапі. Потім ішлось уже про те, щоб залишатись зосередженими та грати з холодною головою. У таких іграх дрібні деталі мають вирішальне значення.

За рахунку 5:2 ми, можливо, могли б краще контролювати ситуацію, але ми знаємо, що Баварія — чудова команда і може повернутись до гри в будь-який момент.

За тиждень ми не змінимо нашої філософії. Ми їдемо до Мюнхена, щоб також перемогти там і вийти у фінал. Але ми повинні залишатись зосередженими. У півфіналі Ліги чемпіонів також потрібно вміти страждати, і саме до цього ми готуємось у матчі-відповіді", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.