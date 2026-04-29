Французький та німецький гранди встановили одразу два абсолютні рекорди турніру.

Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Парі Сен-Жермен та мюнхенською Баварією назавжди увійде в історію футболу. Команди подарували вболівальникам на Парк де Пренс справжнє гольове шоу, переписавши одразу кілька рекордів найпрестижнішого європейського клубного турніру (5:4).

Ніколи раніше в історії Ліги чемпіонів (починаючи з моменту перейменування турніру в сезоні 1992/93) у перших 45 хвилинах півфінального матчу не забивалося одразу п'ять м'ячів.

Рахунок у зустрічі відкрили гості: на 17-й хвилині Гаррі Кейн реалізував пенальті, який заробив Луїс Діас після фолу Вілліана Пачо. Проте ПСЖ дуже швидко перехопив ініціативу. Спочатку Хвіча Кварацхелія обвідним ударом зрівняв рахунок, а вже на 30-й хвилині Жоау Невеш ударом головою після розіграшу кутового вивів парижан вперед.

На 41-й хвилині Майкл Олісе знову відновив паритет (2:2), але перед самою перервою в гру втрутився VAR. За суперечливу гру рукою у ворота мюнхенців було призначено пенальті у компенсований час, який впевнено реалізував Усман Дембеле — 3:2.

Друга половина зустрічі зберегла божевільний темп. На 56-й хвилині Кварацхелія оформив дубль (4:2), а невдовзі Дембеле також забив свій другий м'яч, вразивши ближній кут воріт Мануеля Ноєра. Здавалося, за рахунку 5:2 інтрига вмерла, але Баварія відмовилася здаватися.

На 65-й хвилині Дайо Упамекано відіграв один м'яч. Саме цей гол офіційно зробив матч найрезультативнішим півфіналом в історії Ліги чемпіонів. Ще за чотири хвилини Луїс Діас забив дев'ятий м'яч цього неймовірного вечора, скоротивши відставання мюнхенців до мінімуму — 5:4.

З цим шаленим результатом пролунав фінальний свисток. Доля путівки у фінал вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться наступної середи, 6 травня, у Мюнхені. Нагадаємо, що переможець цієї пари зустрінеться у фіналі турніру в Будапешті з лондонським Арсеналом або мадридським Атлетіко.