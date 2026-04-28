Нападник мюнхенської Баварі Гаррі Кейн вкотре вписав своє ім'я в історію, встановивши одразу два рекорди завдяки своєму голу у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен.

Англієць вивів свою команду вперед на 17-й хвилині, впевнено реалізувавши пенальті. Одинадцятиметровий був призначений після того, як захисник ПСЖ Вілліан Пачо збив у штрафному майданчику Луїса Діаса.

Втім, парижани швидко відігралися, і команди пішли на перерву за рахунку 3:2 на користь господарів — це найрезультативніший перший тайм у півфіналах Ліги чемпіонів за всю історію турніру.

Точний удар у Парижі дозволив Гаррі Кейну досягти двох визначних показників:

Форвард вперше у своїй кар'єрі досяг позначки у 60 результативних дій за один сезон. Наразі на його рахунку 54 голи та 6 результативних передач, що є його абсолютним рекордом.

Кейн став першим в історії англійським футболістом, який відзначився забитим м'ячем у шести матчах Ліги чемпіонів поспіль. Таким чином він перевершив досягнення легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда, чия гольова серія налічувала п'ять ігор.

Попри неймовірні результати в єврокубках, перед Кейном стоїть ще один виклик у внутрішній першості. Протягом більшої частини сезону Бундесліги англієць здавався головним претендентом на те, щоб побити історичний рекорд Роберта Левандовскі (41 гол за Баварію у сезоні 2020/21).

Наразі Кейн має у своєму активі 33 голи у 28 матчах чемпіонату. Щоб перевершити показник поляка, йому потрібно забити ще дев'ять м'ячів за три тури, що залишаються. Попри те, що це завдання виглядає надзвичайно складним, неймовірна форма форварда залишає інтригу живою.