Феєрія на Парк-де-Пренс зобов'язана отримати продовження та розв'язку в Мюнхені.
29 квітня 2026, 00:00
ПСЖ — Баварія 5:4
Голи: Невеш, 33, Кварацхелія, 24, 56, Дембеле, 45+5 (пен.), 58 — Кейн, 17, Олісе, 41, Упамекано, 65, Діас, 68
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 84) — Заїр-Емері (Руїс, 64), Вітінья, Невеш — Дуе (Баркола, 70), Дембеле, Кварацхелія (Маюлю, 83).
Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Девіс (Лаймер, 46) — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала (Горецка, 78), Л. Діас — Кейн.
Попередження: Маркіньйос, Руїс, Хакімі