Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 27 квітня 2026 року.
28 квітня 2026, 23:13
У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 відбувається справжній європейський блокбастер: чинний переможець турніру ПСЖ прийматиме Баварію — команду, яка вже неодноразово ставала для парижан незручним суперником.
Це протистояння двох гігантів, які не лише домінують у своїх чемпіонатах, а й демонструють найвищий рівень гри на континентальній арені. Але лише один із них вирушить до Будапешту.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Баварія у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
0:1. ПСЖ — Баварія:
1:1. ПСЖ — Баварія:
2:1. ПСЖ — Баварія:
2:2. ПСЖ — Баварія:
3:2. ПСЖ — Баварія:
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Дро, Баркола, Мбає.
Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Л. Діас — Кейн.
Запасні: Урбіг, Урбіг, Кім, Горецка, Джексон, Іто, Лаймер, Офлі, Павич.