Ліга чемпіонів

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Баварією.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв мюнхенську Баварію у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 5:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Ми продемонстрували, командою якого рівня ми насправді є. Я ніколи не бачив матчу з такою інтенсивністю та таким сильним бажанням перемогти з обох сторін. Вболівальники обох команд раді бачити це видовище.

Фізично ми нічим не поступались Баварії. Хоча я ще ніколи не бачив такого шаленого темпу в своїй кар’єрі. Ми повинні привітати обидві команди та всіх гравців із цим святом футболу.

Коли у вас є перевага в три голи, суперник має чимало ризикувати, але при цьому вони залишаються на дуже високому рівні організації. Було важко, і так само буде важко й у матчі-відповіді. Це лише їхня третя поразка в цьому сезоні. Сьогодні ми щасливі. Обидві команди показали свій характер.

Це був найкращий матч, у якому я коли-небудь брав участь як тренер, дуже інтенсивний і в приголомшливому темпі. Він показав, чому ми чемпіони цього турніру і чому наші суперники мають найменше поразок у Європі в цьому сезоні. Ми дуже щасливі, і матч-відповідь стане ще одним святом.

Вони краще розпочали гру. Олісе та Луїс Діас, Боже мій, що це за гравці! На початку ми мало що могли з ними зробити. Але ми переломили ситуацію двома моментами, після чого в нас було багато енергії продовжувати цю справу.

У перерві ми намагались заспокоїтись, а в другому таймі ми були кращими, ми були більш рішучими, ми повели 5:2, а потім ми не настільки ж сильно тиснули, і вони створили свої моменти та забили голи.

У підсумку ми виграли, і я б тішився цьому результату ще до початку гри. Але могли й програти або зіграти внічию — на такі результати ПСЖ сьогодні теж заслужив", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.