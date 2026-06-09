Франція

Французький гранд готовий викласти понад 100 мільйонів євро за одного з найкращих футболістів минулого сезону.

Парі Сен-Жермен продовжує працювати над посиленням складу після чергового тріумфального сезону та націлився на півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса.

За інформацією Foot Mercato, керівництво парижан розглядає можливість підписання 23-річного англійця, який став одним із ключових футболістів бірмінгемської команди та допоміг їй здобути перемогу в Лізі Європи.

Астон Вілла не виключає продажу свого лідера, однак оцінює трансфер футболіста приблизно у 115 мільйонів євро. Водночас боротьба за Роджерса може бути серйозною, адже інтерес до хавбека також виявляють Арсенал, Манчестер Юнайтед і Челсі.

У сезоні-2025/26 Роджерс провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 12 результативних передач. Крім того, англійця було визнано найкращим гравцем Ліги Європи.